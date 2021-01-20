Большинство украинцев против вакцинации от СOVID-19. Даже бесплатно

20.01.2021, 14:26, Новости дня

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56% украинцев не готовы прививаться от СOVID-19, 52% высказались против прививки даже бесплатной вакциной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 14–16 января 2021 года Социологической группой “Рейтинг”.

Респондентам задали вопрос: “Готовы ли вы лично сделать прививку от коронавируса?”

Если вакцина будет доступна в аптеках, вариант “скорее да” выбрали 39% опрошенных, “скорее нет” – 56%, 6% респондентов затруднились с ответом.

При условии, что прививка будет бесплатной, вариант “скорее да” выбрали 43% украинцев, “скорее нет” – 52%, 4% опрошенных затруднились с ответом.

Инфографика: ratinggroup.ua

По сравнению с данными за ноябрь поддержка бесплатной вакцинации упала, в то же время возросло количество тех, кто готов привиться платной вакциной.

По данным социсследования, относительно больше противников вакцинации среди представителей возрастной группы 30–49 лет, женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.

Всего было опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,4%. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 20 января 2021 года, в Украине подтвердили 1,17 млн случаев болезни, умерли 21 258 человек.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 15 января, в мире 237 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 173 компании.

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