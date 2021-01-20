Ученые рассказали, действительно ли тираннозавр не видел неподвижные объекты

20.01.2021, 14:22, Разное

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После выхода фильма «Парк Юрского периода» появился миф о том, что тираннозавр не видел неподвижные объекты. Американские ученые, которые представляют Университет Орегона, решили провести эксперимент, чтобы это проверить.

Исследователи задались целью выяснить, какой у тираннозавра был вид бинокулярного диапазона. Оказалось, что чем шире поле зрения, которое способны одновременно видеть оба глаза, тем лучше животное может различать замаскированные и неподвижные объекты. Ученые из США изучили зрение орлов, аллигаторов и страусов, так как они являются самыми близкими родственниками динозавров. На основании этих данных была построена модель головы тираннозавра. Исследователи считают, что животное имело хорошее зрение, так как его глаза были обращены вперед, хоть и располагались на узком черепе. Моделирование показало, что бинокулярный диапазон у тираннозавров был 55 градусов, что даже выше, чем у ястреба, обладающего отличным зрением.

Согласно фактам, показанным в ленте «Парк Юрского периода», для того чтобы возвратить динозавров к жизни, исследователи использовали ДНК различных видов, в том числе и лягушек. Однако их зрительная система работает очень специфично, так как земноводные видят неподвижные объекты, но их зрительный центр не связывает их с едой. Например, лягушка легко ловит летящую мошку, но, если вокруг нее будут лежать мертвые насекомые, она, скорее, умрет с голода, чем их заметит.

Источник: www.popmech.ru