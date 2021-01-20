 

Муцениеце обсудила с Седоковой размер полового органа Прилучного

20.01.2021, 14:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актриса Агата Муцениеце в рамках своего нового шоу МамBook обсудила с певицей Анной Седоковой размер полового органа экс-мужа Павла Прилучного. В рамках выпуска знаменитости говорили о сексе после родов.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный были вместе на протяжении девяти лет. В браке у актеров появились двое детей сын Тимофей и дочь Мия. Звезда «Закрытой школы» рассказала, что периоды беременности и родов оказались сложными для нее. Знаменитость столкнулась не только с физиологическими переменами, но и проблемами психологического характера.

Агата Муцениеце задала вопрос, действительно ли можно вычеркнуть первые 40 дней после родов, ведь врачи не советуют вступать в половые контакты в данный период. Актриса сразу же отметила, что редко встречаются детородные органы большого размера и тут же добавила, что не хотела обидеть своего бывшего мужа.

Колкое замечание в адрес Павла Прилучного было не единственным. Анна Седокова заявила, что Муцениеце ведет себя правильно, многие не помнят уже, как зовут ее бывшего избранника.

Сам же Павел Прилучный предпочитает не говорить о экс-супруге в рамках интервью. Сейчас он сроит отношения с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Вместе пара работает над спектаклем «Косметика врага». Периодически влюбленные путешествуют для смены обстановки.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Рисковать надо осознанно

08.07 / Мнение: Склонность к конспирологии — признак недостаточных знаний

15.07 / Умирающие люди всё хорошо слышат до последней секунды

24.06 / Кравец опасается за свою жизнь из-за заявления о причине смерти Норкиной

19.11 / Ничего лишнего: российский ритейл осваивает формат “жестких” дискаунтеров

31.12 / Митя Фомин поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

04.01 / “Пьем не останавливаясь”: Асмус рассказала, с кем и как проводит новогодние праздники

16.12 / Узнай меня, если сможешь: Джиджи Хадид впервые замечена на прогулке с новорожденной дочерью

25.08 / Ученые рассказали о влиянии на организм груш

18.12 / ДОМ.РФ будет развивать льготную аренду в Воронеже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска