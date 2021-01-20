Муцениеце обсудила с Седоковой размер полового органа Прилучного

20.01.2021, 14:22, Разное

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Актриса Агата Муцениеце в рамках своего нового шоу МамBook обсудила с певицей Анной Седоковой размер полового органа экс-мужа Павла Прилучного. В рамках выпуска знаменитости говорили о сексе после родов.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были вместе на протяжении девяти лет. В браке у актеров появились двое детей сын Тимофей и дочь Мия. Звезда «Закрытой школы» рассказала, что периоды беременности и родов оказались сложными для нее. Знаменитость столкнулась не только с физиологическими переменами, но и проблемами психологического характера.

Агата Муцениеце задала вопрос, действительно ли можно вычеркнуть первые 40 дней после родов, ведь врачи не советуют вступать в половые контакты в данный период. Актриса сразу же отметила, что редко встречаются детородные органы большого размера и тут же добавила, что не хотела обидеть своего бывшего мужа.

Колкое замечание в адрес Павла Прилучного было не единственным. Анна Седокова заявила, что Муцениеце ведет себя правильно, многие не помнят уже, как зовут ее бывшего избранника.

Сам же Павел Прилучный предпочитает не говорить о экс-супруге в рамках интервью. Сейчас он сроит отношения с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Вместе пара работает над спектаклем «Косметика врага». Периодически влюбленные путешествуют для смены обстановки.

Источник: www.starhit.ru