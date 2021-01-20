Ученые узнали, какую обувь лучше носить при коленном остеоартрите

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20.01.2021, 14:20, Разное
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От коленного или тазобедренного остеоартрита (ОА) в РФ страдает не менее 13% взрослого населения. В стране выявляют около 600 тысяч случаев ОА каждый год, с 2000 по 2010 год количество больных увеличилось в 2,5 раза.  

Подходящая обувь – один из факторов, которые способствуют облегчению течения заболевания. Мнения экспертов о том, какая обувь лучше отмечает боль в суставах при ОА, противоречивы. Часть исследований указывает, что лучший эффект дает обувь с жесткой и поддерживающей подошвой, но некоторые данные говорили и о том, что гибкая обувь с гладкой подошвой может быть эффективнее. Ученые из Мельбурнского университета провели рандомизированное исследование, чтобы разрешить этот вопрос.

Авторы исследования случайным образом распределили 164 человека в среднем возрасте 65 лет на две группы. Одна половина участников носила жесткую поддерживающую обувь, а вторая – гибкую не менее шести часов в день в течение полугода. Все участники исследования страдали от умеренного или тяжелого коленного ОА, диагноз которого был подтвержден рентгенологически. Перед началом исследования ученые оцени степень боли, которую испытывали участники в связи с ОА.

Ученые обнаружили, что у 58% людей, которые носили жесткую поддерживающую обувь, к концу исследования наступило значимое облегчение боли. В группе гибкой обуви этот показатель составил 40%.

При исследовании функций суставов, на 11% больше людей из группы жесткой обуви сообщили об улучшении. Участники из этой группы реже сообщали о других проблемах. 15% из них столкнулись с отеками суставов, а в группе гибкой обуви эта жалоба была у 32%.

Ученые пришли к выводу, что людям с коленным ОА лучше выбирать жесткую поддерживающую обувь с толстой смягчающей удар подошвой. Они напоминают, что удобная обувь не заменяет другие метод лечения ОА, упражнения и борьба с лишним весом не теряют актуальности.



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