Мнение: Закрытый музей в Китае: радость для русофобов!

20.01.2021, 14:16, Разное

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Друзья, как вы знаете, я отношусь достаточно тепло к Китаю. Нет, конечно, я не считаю, что мы прямо вот союзники тире супруги (и не надо разбираться, кто там будет женихом, а кто невестой) – но объективно сегодня сотрудничество Поднебесной и РФ делает наши общие возможности просто нереальными. И, конечно, такое не может понравится нашим западным партнерам, для кого это страшный сон, ведь во времена Хрущева они удачно провели спецоперацию по отрыву Китая от СССР. И даже, многие забыли, сделали Китай своими союзниками тире вассалами. И поэтому не сильно, конечно, удивительно, но мало приятно, что у соседней есть… закрытые музеи. Причем закрытые – для посещения россиянами.

Недалеко от российско-китайской границы в районе Айгунь (в другом варианте Айхуй) городского округа Хэйхэ есть очень странный музей. Сюда не возят русские экскурсии. Более того, несмотря на то, что надписи, вывески и даже описание экспозиций продублированы на русском языке, русских в музей вообще не пускают. Ни за какие деньги.В это сложно поверить, но попытавшись купить билет, мы получили категорический отказ.

Довольно интересный материал по ссылке, пройдите, кому хочется деталей – почитайте, а если кратко – некоторые товарищи в Китае объективно хотят реванша. Вот уж раздолье для дебилов, которые постоянно ноют, что китайцы уже отжали Дальний Восток до Казани.

В российско-китайских отношениях есть разные страницы. Именно в Айгуне в мае 1858 года был подписан Айгуньский договор, установивший русско-китайскую границу по реке Амур.Китайцы считают этот договор неравным. Китай, ослабленный Опиумными войнами и восстанием тайпинов, был вынужден пойти на уступки под угрозой Муравьева открыть второй фронт. Подписав Айгунский договор, Китай потерял большую территорию.

Чего тут добавить… ну, во-первых, мы за свою историю тоже так нехило потеряли. Если начать разбираться – нам и Польша должна и много кто еще – и деньгами, и территориями, вон Украина не даст соврать. И? Кстати, так можно теоретизировать до талого. Например, татаро-монголы тоже могут чего-нибудь сделать в виде музея. Про Чудское озеро вообще молчу. Но – это пока не конец. Если верить нашим туристам – дальше-больше.



Валерий К, Владивосток, Россиямузей, где собраны материалы о том, какие звери россияне… попасть сюда русскому человеку – большая проблема, просто не пустят, найдут причину… но есть обходной путь: надо иметь азиатскую внешность и уметь говорить по-китайски, тогда сможете "насладиться" зверствами предков – оформлено все на достаточно высоком уровне

Вот так вот. Только недавно стали "белыми и пушистыми", а оказывается – звери. Причем по легенде этот музей якобы должен посетить каждый лидер Китай и председатель СИ – не исключение. Ну, тот, который с Путиным "Силу Сибири" запустил и т.д.

Хотя – опять же. Мало, например, кто знает, что Китай потерял больше людей, чем Россия во Второй Мировой (для нас Великой Отечественной) Войне. И да, всегда начинаются разговоры, что китайцев больше и в масшатбе это не так страшно. Но – я лично считаю, что это бред – в таких вещах упоминать масштабы. Смерть такого количества людей – это огромная трагедия. Поэтому вполне возможно, я без исторических сейчас экскурсов, наши где-то там шороха и навели. Извините – времена были несколько иные. С винтовками и без коротких носочков для мужчин.

К тому же Поднебесная – это тоже не принцесса на горошине. У Китая огромная культура, у нас – огромная культура. Сегодня у нас такие отношения, что испортить их может либо идиот, либо наши либералы или коммуняки – что один хрен. Во имя, так сказать, правды и объективности "для".

Так что эту заметку я написал, чтобы, во-первых, вы знали – что в Китае тоже люди и тоже со своими закидонами. Иначе сложно объяснять, зачем надписи на русском делать, а потом россиян не пускать под разными предлогами. Не говоря про вот такие "обиды", которые больше подходят какой-нибудь задрыпанной Прибалтике, чем солидной восходящей сверхдержве.

Ну, а, во-вторых, в разных заметках пишут, что дескать – из-за этого музея "однажды бахнет". Неа, бахнет из-за придурков. Которыми сегодня лидеров наших стран, к счастью, назвать нельзя.

21 год и 21 век раз за разом такие вещи выкидывают, что нам сейчас только не хватало посориться. Так что – вы там держитесь.

А китайским товарищам пожелаем традиционной китайской мудрости перестать переписывать историю и нагнетать на ровном месте обстановку.

Счастья вам.