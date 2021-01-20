Мнение: Самый трогательный автопортрет с сестрой в русском искусстве

20.01.2021, 14:12, Разное

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Один из самых трогательных русских автопортретов: картина, на которой Борисов-Мусатов написал свою сестру, а себя — в уголке.



Борисов-Мусатов В. Э. Автопортрет с сестрой. 1898. ГРМ.

Холст, темпера, масло. 143 x 177. Ж-2032. Пост. в 1909 от А. Н. Веретенникова

На заднем плане на тумбе стоит горшок с агавой, которую художник специально притащил из дома для композиции.

Неестественная напряженная поза Борисова-Мусатова в рабочей блузе связана с тем, что он страдал серьезным заболеванием спины и фактически был горбуном, что видно по его фотографиям.

На столике сложной формы лежат розы. Это специальный "самоварный столик", с мраморной доской.

У сестры в волосах — такие же розы.

Сцена в саду — инсценировка, как и большинство других картин художника с "прекрасными дамами": это легко определить, потому что такие дамы наряжены отнюдь не по моде 1890-1900-х годов. Эти "старинные" платья по просьбе художника, которому в голову пришло делать картины в духе Ватто, шили его мать и сестры.

Елене на этой картине 15 лет, она еще гимназистка. Только что переболела тифом, поэтому ее волосы были острижены, и тут на ней накладные волосы.

Борисов-Мусатов много писал по фотографиям (тогда это не было "позором"). Вот его фотоэтюд к картине. Однако Елена позировала для картины и "живьем" в саду Борисовых-Мусатовых в Саратове. Известно, что на это ушло около двух недель.

Сестра — Елена Эльпидифоровна Борисова-Мусатова (1883–1974).

Она была младшей сестрой художника и его постоянной натурщицей («Осенний мотив», «Гармония», «Изумрудное ожерелье», «Водоем» и т.д.). Другая Елена в его жизни была "Владимировна" — это его жена, мать дочери Марианны. А старшую его сестру звали Агриппина, в браке за Федором Егоровичем Немировым.

На родине в Саратове сестра художника закончила частную гимназию Э. Ульрих, затем, по рекомендации брата, поступлав в Строгановское художественное училище. В эмиграцию не отправилась. Работала художником по фарфору и мануфактуре на заводе Цингеля (Москва). Затем работала переводчиком в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. Замужем, очевидно, она не была, детей не имела.

На фото, сделанном братом, этюд к той же картине. На фотографиях виднее, что она еще совсем девочка.



Радищевский музей о ней пишет: "Существенную часть своей жизни она посвятила памяти брата, по сути, не позволив в 1930-1950-е годы предать его имя забвению. Воспоминания Елены о Борисове-Мусатове сегодня хранятся в Отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи. В 1974 Елена Борисова-Мусатова упокоилась рядом с братом на кладбище в Тарусе".

Встреча через 75 лет: Елена Эльпидифоровна Мусатова перед картиной «Автопортрет с сестрой» на выставке, посвященной 100-летию В. Э. Борисова-Мусатова. Государственная Третьяковская галерея. 1973 (Илл. из ЖЗЛ).



В старости, во время приезда в Тарусу (она дожила до 91 года)



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Этот "Автопортрет с сестрой", важен, в частности, тем, что это была одна из первых картин. чуть ли не первой, в которой Борисов-Мусатов нащупал те элементы своего "волшебного" мира, которые станут его отдохновением. А для нас — его визитной карточкой.