 

Кадыров рассказал о ликвидации террориста в Чечне

20.01.2021, 13:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время спецоперации на окраине селения Катар-юрт в Ачхой-Мартановском районе Чечени была ликвидирована банда Аслана Бютукаева, передает “Царьград”. Были убиты шестеро человек, среди которых и сам главарь. “Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова”, – рассказал глава Республики Рамзан Кадыров. Он добавил, что лично сообщил президенту России Владимиру Путину о ликвидации террористов. Аслан Бютукаев был фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту “Домодедово” 24 января 2011 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Инга Меладзе рассталась с бойфрендом: “Мне очень больно, горько и обидно”

06.11 / Deus ex вакцина

26.09 / «Новая газета» отчаянно выгораживает генерала-коррупционера

04.09 / Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress приблизились к Крыму со стороны Украины

03.07 / Минтруд обяжет чиновников соблюдать нормы литературного русского языка

20.11 / “Как далеко “путешествует” чихание”: Ученые рассказали о “суперраспространителях” коронавируса

18.01 / Анна Калашникова назвала таксиста виновным в краже сумочки за 800 тысяч рублей

19.01 / Мнение: “Хельге Ингстад” разделают на металл

15.01 / В Госдуме отвергли “компромисс” по Крыму: Оставьте полуостров в покое

12.11 / Мнение: О голом месте Сергея Лаврова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска