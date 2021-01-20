Кадыров рассказал о ликвидации террориста в Чечне

20.01.2021, 13:54, Разное

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Во время спецоперации на окраине селения Катар-юрт в Ачхой-Мартановском районе Чечени была ликвидирована банда Аслана Бютукаева, передает “Царьград”. Были убиты шестеро человек, среди которых и сам главарь. “Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова”, – рассказал глава Республики Рамзан Кадыров. Он добавил, что лично сообщил президенту России Владимиру Путину о ликвидации террористов. Аслан Бютукаев был фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту “Домодедово” 24 января 2011 года.