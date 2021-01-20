В школах анонсировано появление связанной с воспитанием новой должности

20.01.2021, 13:50, Новости дня

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Новая должность советника директора по воспитанию будет введена в российских школах с 1 марта этого года, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«С 1 марта 2021 года в десяти пилотных регионах страны в штатное расписание школ будет введена должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что в их задачи будет входить решение вопросов, связанных с организацией воспитательной работы в школах. Кандидатов на должность планируется отобрать через открытый конкурс «Навигаторы детства», который намерены запустить Минпросвещения и Российское движение школьников в конце текущей недели.

«Уверен, подобный конкурс ожидает успех в регионах, мы надеемся на активных, талантливых, инициативных участников со всей страны. Он не только откроет новые возможности для конкурсантов, но и позволит распространить лучший опыт и лучшие практики в педагогической среде», –привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Напомним, 15 января Минпросвещения сообщило об отмене ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году.