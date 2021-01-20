Представитель ВОЗ заявила о намерении привиться от коронавируса в России

20.01.2021, 13:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что собирается вакцинироваться от коронавируса в России.

«Я планирую вакцинироваться сразу, когда это будет возможно, в России», – передает ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

В ноябре Вуйнович не исключила, что будет прививаться российской вакциной от коронавируса, если на момент вакцинации будет в России.

18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в РФ без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.