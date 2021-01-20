Роскосмос объяснил отключение кондиционера на МКС

20.01.2021, 13:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Отключение системы кондиционирования воздуха в российском сегменте Международной космической станции вызвано особенностями ее работы, кондиционер скоро вновь запустят, заявили в Роскосмосе.

«Отключение системы кондиционирования является особенностью ее работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Ее включение планируется в ближайшее время с учетом проведения работ экипажем на борту. Экипажу и станции ничего не угрожает», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

В российском модуле «Звезда» находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.

Ранее российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), что одна из двух систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на российском сегменте МКС отключилась.