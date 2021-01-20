 

Скандалы: Елизавета Пескова заработает на китайских экспресс-тестах

20.01.2021, 13:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания «Сеть столичных бистро», совладельцем которой является дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, займётся продажей препаратов на выявление COVID-19 государственным медучреждениям

Компания «Сеть столичных бистро», 10% которой принадлежит дочери пресс-секретаря президента Елизавете Песковой, займётся продажей тестов на COVID-19 государственным медучреждениям. Объявление «Сети столичных бистро» (ССБ) об открытой вакансии менеджера по тендерам «Открытые медиа» обнаружили на сайте hh.ru. Новый сотрудник займётся поиском коммерческих и государственных тендеров в фармацевтической сфере.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Открытых медиа», который представился соискателем, в «Сети столичных бистро» рассказали, что речь идёт о новом проекте компании — продаже экспресс-тестов китайской компании Maccura. Сотрудник ресторанной сети объяснил, что официально продавать тесты будет другое юрлицо, а все подробности можно узнать на сайте «Maccura Россия».

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На этом сайте указана информация о российском представителе Maccura — компании «Русская коммерческая группа», созданной в феврале 2020 года. Генеральный директор и учредитель компании — Руслан Голбазов, других бизнесов у него нет, следует из базы «Контур.Фокус». По данным этой же базы, «Русская коммерческая группа» зарегистрирована в том же бизнес-центре, что и компания «Сперанса ДС», которая принадлежит Песковой.

На сайте «Русской коммерческой группы» сказано, что фирма занимается консалтингом, «лоббированием бизнес-интересов», привлечением инвестиций и «содействием при выходе на российский рынок». По номеру телефона, указанному на сайте «Maccura Россия», «Открытые медиа» нашли несколько объявлений о поиске агентов по продаже тестов в медучреждения.

В разделе «Партнёры» на сайте РКГ указаны три компании. Одна из них, студия USIT, разрабатывала дизайн для ресторанов eKere и «Дастархан», которыми управляет «Сеть столичных бистро».

Елизавета Пескова стала совладелицей «Сети столичных бистро» в декабре 2020 года. Компания планирует открыть три ресторана высокой кухни и три точки быстрого питания в развлекательном центре «Остров мечты», который отец Елизаветы Дмитрий Песков сравнивал с американским «Диснейлендом». Как выяснили «Открытые медиа», среди готовящихся к запуску заведений — украинское бистро LeBorsch, узбекское Dastarhan, а также два итальянских ресторана: eKere и Da Giovanni.

Вячеслав Яковлев



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Швейцарский банк ждёт наследников Сталина, чтобы вручить им 300 миллионов долларов

13.10 / “Мы в Италии!”: Виктория Боня впечатлила поклонников образом в откровенном наряде

04.11 / Мнение: О трёх чудесах Трампа

21.08 / Петербургский казак нашёл способ обеспечить себя алкоголем во время трансконтинентального перелёта

18.12 / Мнение: Вакцинация в прямом эфире

19.09 / Мнение: Письмо: “Два рапана тянули полгода одеяла каждый на себя”

26.06 / СМИ: Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями

11.01 / Российская вакцина “Спутник V” пришла на Ближний Восток

04.11 / Учёные рассказали об опасности высокого давления в ночное время

13.12 / Мнение: Залповый пуск “Булавы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска