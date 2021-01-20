Скандалы: Елизавета Пескова заработает на китайских экспресс-тестах

20.01.2021, 13:46, Разное

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Компания «Сеть столичных бистро», совладельцем которой является дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, займётся продажей препаратов на выявление COVID-19 государственным медучреждениям

Компания «Сеть столичных бистро», 10% которой принадлежит дочери пресс-секретаря президента Елизавете Песковой, займётся продажей тестов на COVID-19 государственным медучреждениям. Объявление «Сети столичных бистро» (ССБ) об открытой вакансии менеджера по тендерам «Открытые медиа» обнаружили на сайте hh.ru. Новый сотрудник займётся поиском коммерческих и государственных тендеров в фармацевтической сфере.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Открытых медиа», который представился соискателем, в «Сети столичных бистро» рассказали, что речь идёт о новом проекте компании — продаже экспресс-тестов китайской компании Maccura. Сотрудник ресторанной сети объяснил, что официально продавать тесты будет другое юрлицо, а все подробности можно узнать на сайте «Maccura Россия».

На этом сайте указана информация о российском представителе Maccura — компании «Русская коммерческая группа», созданной в феврале 2020 года. Генеральный директор и учредитель компании — Руслан Голбазов, других бизнесов у него нет, следует из базы «Контур.Фокус». По данным этой же базы, «Русская коммерческая группа» зарегистрирована в том же бизнес-центре, что и компания «Сперанса ДС», которая принадлежит Песковой.

На сайте «Русской коммерческой группы» сказано, что фирма занимается консалтингом, «лоббированием бизнес-интересов», привлечением инвестиций и «содействием при выходе на российский рынок». По номеру телефона, указанному на сайте «Maccura Россия», «Открытые медиа» нашли несколько объявлений о поиске агентов по продаже тестов в медучреждения.

В разделе «Партнёры» на сайте РКГ указаны три компании. Одна из них, студия USIT, разрабатывала дизайн для ресторанов eKere и «Дастархан», которыми управляет «Сеть столичных бистро».

Елизавета Пескова стала совладелицей «Сети столичных бистро» в декабре 2020 года. Компания планирует открыть три ресторана высокой кухни и три точки быстрого питания в развлекательном центре «Остров мечты», который отец Елизаветы Дмитрий Песков сравнивал с американским «Диснейлендом». Как выяснили «Открытые медиа», среди готовящихся к запуску заведений — украинское бистро LeBorsch, узбекское Dastarhan, а также два итальянских ресторана: eKere и Da Giovanni.

Вячеслав Яковлев