 

Князь Грузии Хуан Багратион-Мухранский впервые стал отцом

20.01.2021, 13:44, Разное
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Наследник династии грузинских монархов Багратионов, кузен короля Испании Филиппа VI, князь Хуан Иоанэ Багратион-Мухранский, и его жена, “Мисс Грузия 2008” Кристина Дзидзигури, впервые стали родителями. На свет появился их сын, которого назвали Баграт. В какой клинике случилось счастливое событие, не сообщается – пара живет между Парижем и Тбилиси.

Хуан и Кристина с сыном БагратомСегодня, 19 января, в славный праздник Богоявления родился наш сын Баграт. С праздником Крещения!- подписал Хуан снимок, на котором Кристина позирует с малышом на руках. Молодая мама также поделилась фото с сыном:

Наш сын Баграт Багратион появился на свет! С праздником Крещения!

Хуан и Кристина с сыном БагратомО скором пополнении в их семье супруги сообщили в конце 2020 года. Пара официально зарегистрировала отношения еще в 2014-м в Ронде, Испания, но венчаться решила на родине в 2018 году – в древней столице Грузии Мцхете, в кафедральном соборе Светицховели. Празднование по случаю венчания Хуана и Кристины длилось три дня. Для таинства жених и невеста выбрали наряды в национальном стиле. Кристина могла заказать платье у любого модного дома, однако отдала предпочтение грузинскому бренду Marionella Georgian. На пальце Кристины сверкало изумрудное кольцо из белого золота с бриллиантами – подарок матери Хуана. Фоторепортаж HELLO! с того дня смотрите в нашем материале.

Хуан Багратион-Мухранский с женой Кристиной



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