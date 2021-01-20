Вдова Литвиненко зарегистрировала петицию с призывом присудить Навальному Нобелевскую премию мира

20.01.2021, 13:32, Новости дня

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Вдова экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко Марина призывает присудить Нобелевскую премию мира российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Петицию с обращением к Нобелевскому комитету она зарегистрировала на платформе гражданских инициатив Change.org.

Марина Литвиненко отметила, что Навальный через свой “Фонд борьбы с коррупцией” разоблачил многочисленные случаи незаконного обогащения высших государственных чиновников. Так оппозиционер получил популярность среди россиян и “навлек ненависть режима”, считает она.

В тексте петиции говорится, что Навальный “отличается удивительным личным мужеством, ежедневно рискуя жизнью и благополучием близких в противостоянии с безжалостным преступным режимом”.

“Полвека назад Нобелевская премия мира была присуждена великому сыну России Андрею Дмитриевичу Сахарову. Это стало одним из важнейших решений Нобелевского комитета, обозначившим мировое признание высоко моральной позиции советских диссидентов. Сегодняшний российский режим является не менее репрессивным, антидемократическим и коррумпированным, чем правление коммунистической партии. Он в такой же степени угрожает стабильности и безопасности свободных стран. Навальный в такой же степени является преемником Сахарова, в какой Владимир Путин – преемник советских правителей. Присуждение Алексею Навальному Нобелевской премии мира будет мировым признанием этой преемственности”, – отмечает Литивиненко.

Изначально в петиции бы призыв присудить премию Навальному и правозащитнику Льву Пономареву. Последний, как сообщила Литвиненко в обновлении к петиции 19 января, возразил против его выдвижения и поддержал Навального.

Петицию, по состоянию на момент публикации новости подписали 3,8 тыс. человек.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сначала оппозиционер лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево и отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток по делу “Ив Роше”. Приговор по нему вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”, в связи с чем он был объявлен в розыск “с предписанием о принятии мер к его задержанию”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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