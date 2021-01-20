 

Мозговая рассказала о самочувствии мужа и матери, которые переболели COVID-19

20.01.2021, 13:32, Новости дня
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Украинский продюсер Алена Мозговая 20 января в Facebook сообщила, что ее гражданский муж, украинский певец David Axelrod и мама Виолетта Мозговая, которые ранее заразились коронавирусом, сдали отрицательный тест на COVID-19. 

“Мамуля и муж таки побороли эту заразу. Тесты отрицательные. Еще немного долечим пневмонии и будем здоровы и счастливы”, – написала она.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1772188129616283

О том, что муж и мать заразились коронавирусом, Мозговая сообщила 14 января, попросив подписчиков поддержать ее близких.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили 1,172 млн человек, 21 258 – умерли, 900,7 тыс. – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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