Литвинова снялась топлес

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20.01.2021, 13:32, Новости дня
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Российская телеведущая Рената Литвинова опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена без бюстгальтера полулежащей на кровати.

Она продемонстрировала голую спину.

“Какие вам нравятся ритуалы по утрам? Длинный завтрак? Мучительная тренировка? Или…” – написала она.

Литвинова отметила, что фото было сделано для российского журнала Tatler.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как “Увлеченья”, “Три истории”, “Право на выбор”, “Мне не больно”, в сериале “Граница. Таежный роман”, “Небо. Самолет. Девушка”. Ее режиссерские работы – ленты “Нет смерти для меня”, “Богиня: Как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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