Литвинова снялась топлес

20.01.2021, 13:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская телеведущая Рената Литвинова опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена без бюстгальтера полулежащей на кровати.

Она продемонстрировала голую спину.

“Какие вам нравятся ритуалы по утрам? Длинный завтрак? Мучительная тренировка? Или…” – написала она.

Литвинова отметила, что фото было сделано для российского журнала Tatler.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как “Увлеченья”, “Три истории”, “Право на выбор”, “Мне не больно”, в сериале “Граница. Таежный роман”, “Небо. Самолет. Девушка”. Ее режиссерские работы – ленты “Нет смерти для меня”, “Богиня: Как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.

—