 

Байден выдвинул трансгендера на пост помощника министра здравоохранения

20.01.2021, 13:32, Новости дня
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Избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность помощника министра здравоохранения кандидатуру трансгендера Рейчел Левайн. Об этом говорится в заявлении переходной администрации Байдена и будущего вице-президента Камалы Харрис 19 января.

После подтверждения в сенате она станет первым трансгендером на посту помощника министра. Левайн является министром здравоохранения штата Пенсильвания, она возглавляет борьбу с пандемией COVID-19, уточнили в администрации. 

“Она готова стать первым трансгендерным федеральным чиновником, утвержденным Сенатом США. У Левайн есть необходимый опыт, чтобы помочь людям преодолеть пандемию [коронавируса] независимо от их адреса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности”, – сказал Байден..

Избранный президент США считает Левайн квалифицированным специалистом, который способен помочь руководить американской системой здравоохранения.

Харрис сказала, что с нетерпением ждем возможности поработать с будущим помощником. 

Левайн закончила Гарвардский колледж и медицинскую школу Университета Тулэйн в Новом Орлеане, Возглавляет ассоциацию государственных и территориальных органов здравоохранения США, автор работ об опиоидном кризисе, медицинской марихуане, подростковой медицине, расстройствах пищевого поведения и медицины для представителей ЛГБТ.

В США 3 ноября 2020 года прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником Байдена был республиканец Дональд Трамп. 

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Байден недавно представил 21 кандидата на должности в Совете национальной безопасности. Некоторые из них работали при 44-м президенте США Бараке Обаме. Также он выдвинул кандидатуру бывшего постпреда при ООН Саманту Пауэр на пост руководителя агентства США по международному развитию (USAID). Она занимала высокие государственные должности в годы пребывания Обамы на президентском посту. 

Инаугурация Байдена состоится сегодня в 19.00 по киевскому времени. Издание “ГОРДОН” следит за событиями в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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