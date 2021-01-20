Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков

20.01.2021, 13:32, Новости дня

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Утром 20 января умер 48-летний украинский дизайнер Сергей Ермаков. О его смерти в Facebook сообщила украинская ведущая и светская львица Светлана Вольнова.

“Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой любимый. Простите больше писать не могу слишком больно”, – сообщила она.

Вольнова не уточнила причины смерти дизайнера.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=230270091893934&id=100047328339296

Ермаков родился 19 июня 1972 года. В 2000-м году дизайнер почти полностью потерял зрение. Клиентками Ермакова были олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, ведущая Маша Ефросинина, певицы Надежда Мейхер и Даша Астафьева.

Ермаков считался самым дорогим украинским дизайнером.

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