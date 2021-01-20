Ученые назвали полезные последствия регулярного секса для организма

20.01.2021, 13:28, Разное

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Ученые, представляющие Университет Пенсильвании, озвучили полезные последствия, которые для организма имеет регулярный секс. Оказалось, что занятия любовью способны снизить вероятность гриппа и респираторных заболеваний, инфарктов и депрессивных состояний.

В процессе проведения исследования было установлено, что в организме во время регулярных занятий сексом уровень DHEA повышается примерно в пять раз. Именно он помогает иммунной системе сражаться с различными вирусами. В результате снижается риск респираторных болезней, в том числе, и гриппа.

Когда человек испытывает оргазм, артериальное давление от стандартного 100-120 способно достичь 200 мм рт. ст. При этом пульс учащается от 60 до 100 или от 80 до 180 ударов в минуту. Во время секса от двух до трех раз возрастает частота дыхания. Поэтому, если человек, особенно житель 40-55 лет, занимается любовью не менее 2-3 раз в неделю, то риск инфаркта снижается вдвое.

Регулярная половая жизнь, как отмечают ученые, является отличным способом профилактики депрессий. Во время секса происходит непрерывное выделение нейромедиатора серотонина, ответственного за чувство удовольствия. При оргазме происходит сильнейший выброс эндорфина, называемого «гормоном счастья».

Источник: yandex.ru