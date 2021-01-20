Противопаразитарный препарат оказался способен подавлять коронавирус

20.01.2021, 13:28, Разное

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Медики пришли к выводу, что известный противопаразитный препарат способен подавлять коронавирус. Речь идет о лекарственном средстве ивермектин. Препарат уменьшает вирусную нагрузку на организм и длительность влияния симптомов.

В ходе проведения исследования исследователи решили проверить, может ли максимально допустимая доза препарата оказывать влияние на передачу коронавируса. Важным условием является его введение на первом этапе развития болезни. Выяснилось, что лекарственное средство подавляет репликацию COVID-19 в пораженных клетках. Однако пока надежных данных о влиянии ивермектина недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы. В то же время препарат широко используется в странах Латинской Америки.

В эксперименте приняли участие 24 человека с легкими симптомами коронавирусной инфекции. Им давалась одна доза вышеназванного препарата или же обычный плацебо. Лечение начиналось в течение 72-х часов с момента появления первых признаков заболевания. Оказалось, чтопоказатель вирусной нагрузки в группе испытуемых, которым давали ивермектин, была ниже в три раза в первые четыре дня лечения, и в 18 раз через неделю.

У пациентов сократилась продолжительность симптомов, появились антитела. Ученые заявили, что препарат будет проверен в ходе проведения более масштабных исследований.

Источник: lenta.ru