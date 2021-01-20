Армяне виноваты?! – Личное мнение

20.01.2021, 13:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Есть железное правило: чем человек глупее, тем он более нетерпим. Сейчас я опишу ситуацию, а вы постарайтесь угадать, про кого я написала.

Немолодая женщина трудной судьбы нагастролила себе под Новый год на поездку в… Нет, не на Бали даже, а в Сочи. Собрала трусики и полетела на отечественный курорт.

https://t.me/lenamiro/7997

Видео: Телеграм

Прилетев, женщина ощутила всю прелесть отечественного туризма: шаурма, очереди, все друг друга толкают локтями.

Что сделала женщина? Развопилась, цитирую:

«Всё тут безобразное, всё отвратительное. Вот эти все женщины, армянское всё. Армянское наследие неискоренимо тут».

Ну, что догадались, кто это?

Юля Михальчик. Гроза концертных площадок Донбасса. В мировоззрении гражданки Михальчик виноваты во всём армянские женщины — всё армянское наследие, которое неискоренимо в Сочи.

Видео: Соцсети

Несчастные армянские женщины, пережившие гонения и геноцид, но не утратившие своё стремление быть красивыми, добрыми, умными оказались виноваты перед Михальчик. Чем? Да тем, что они не такие, как Юля.

Да, они действительно не такие. Прекрасные жёны и матери. Любящие своё дело, развивающиеся в профессии. Не таскающиеся по полевым концертам.

Оскорблять таких женщин — дно. Да и вообще делить людей по национальностям может только глупый человек, и я объясню почему.

Возьмём те же Сочи — грязь-вонища. Кто сделал из Сочи клоаку — армяне, живущие там, или те, кто туда летает?

Ответ очевиден: прибывшие в Сочи за неимением средств на нормальный отдых требует именно такой сервис и его получает.

Возмущение гражданки Михальчик — тупость редкостная. Если ты заработала денег только на отдых в Сочи, ты и получаешь только его.

Если ты готова платить нормальные деньги, те же армяне (абхазцы, грузины, украинцы, русские) сделают твой отпуск незабываемым. Опускаться до обсуждения национальностей — это за гранью. Тем более, что сами армяне — великий народ. А уж когда баба пытается лить дерьмо на других и более достойных женщин, это вообще за гранью.

Жаль, что Михальчик этого не понимает. И не поймёт, к сожалению, потому что она головой только плохо поёт.

А как вы относитесь к национальным выпадам? Вас оскорбляли за вашу национальность?

—