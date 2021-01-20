 

Twitter заблокировал учетную запись Нацассамблеи Венесуэлы

20.01.2021, 13:00, Разное
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При обращении к аккаунту @LaNuevaAsamblea пользователь попадает на пустую страницу. Указано, что действие профиля приостановлено из-за нарушений правил сообщества. Фото в профиле и шапке удалены, счетчик подписчиков обнулен.

В то же время аккаунт @AsambleaVE продолжает функционировать. Он помечен синей галочкой как верифицированный. Учетная запись контролируется оппозиционными депутатами. Срок их полномочий истек 5 января, но они отказались сложить мандаты.

В Венесуэле 6 декабря прошли парламентские выборы. Победу одержал “Великий патриотический полюс”, который поддерживает власти страны и президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо не признал результаты голосования.

Новый состав парламента приступил к работе 6 января. Главой Национальной ассамблеи стал бывший вице-президент по вопросам связи и культуры Хорхе Родригес.



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