Twitter заблокировал учетную запись Нацассамблеи Венесуэлы

20.01.2021, 13:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

При обращении к аккаунту @LaNuevaAsamblea пользователь попадает на пустую страницу. Указано, что действие профиля приостановлено из-за нарушений правил сообщества. Фото в профиле и шапке удалены, счетчик подписчиков обнулен.

В то же время аккаунт @AsambleaVE продолжает функционировать. Он помечен синей галочкой как верифицированный. Учетная запись контролируется оппозиционными депутатами. Срок их полномочий истек 5 января, но они отказались сложить мандаты.

В Венесуэле 6 декабря прошли парламентские выборы. Победу одержал “Великий патриотический полюс”, который поддерживает власти страны и президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо не признал результаты голосования.

Новый состав парламента приступил к работе 6 января. Главой Национальной ассамблеи стал бывший вице-президент по вопросам связи и культуры Хорхе Родригес.