 

Заболевший ковидом Малафеев рассказал о самочувствии

20.01.2021, 13:00, Разное
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Бывший вратарь футбольного клуба “Зенит” Вячеслав Малафеев рассказал о своем самочувствии после того, как попал в больницу с коронавирусом. “В целом все хорошо”, – цитирует спортсмена RT. Он поблагодарил близких и простых поклонников за поддержку, а также выразил уверенность, что с болезнью у него получится справиться.



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