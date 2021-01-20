На МКС отключился российский кондиционер

20.01.2021, 12:56, Новости дня

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Российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе одной из двух систем кондиционирования воздуха на российском сегменте Международной космической станции.

«В 9.20 мы получили информацию о нештатном выключении СКВ-2 (системы кондиционирования воздуха)», – передает РИА «Новости» слова Рыжикова специалисту ЦУП. Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА.

В российском модуле «Звезда» находятся две системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.

Ранее сообщалось, что американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на борту МКС из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Как отметил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.