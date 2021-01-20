 

Кремль заявил об отсутствии единой точки зрения по введению ковид-паспортов

20.01.2021, 12:56, Новости дня
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Тема введения так называемых ковид-паспортов для привившихся от коронавируса обсуждается пока только на уровне экспертов, единой точки зрения по данному вопросу нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, обсуждение этой темы «осуществляется в рамках экспертной дискуссии». «Но пока нет единой точки зрения», – передает ТАСС слова Пескова.

Он отрицательно ответил на вопрос, существует ли дедлайн для принятия решения по этому вопросу.

Во вторник Кремль опроверг увязку права выезда за границу с ковид-паспортом.



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