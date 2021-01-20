 

Умерла кинорежиссер Ренита Григорьева

20.01.2021, 12:56, Новости дня
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Кинорежиссер и сценарист Ренита Григорьева умерла в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов.

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Григорьевой Рениты Андреевны», – передает ТАСС сообщение Союза.

Отмечается, что большинство документальных фильмов и все игровые фильмы Григорьева сняла совместно со своим мужем – Юрием Григорьевым.

Григорьева родилась в 1931 году. В 1955 году окончила исторический факультет МГУ и режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой (1959).

Среди ее работ игровые фильмы «Дорога на фестиваль», «Венский лес», «Сердце друга», «Праздники детства», «Говорит Москва», «Мальчики», документальные фильмы «Утро нашего города», «Слово представляется студентам», «По следам фильма «Молодая Гвардия».

Снялась в фильме «Живет такой парень», автор сценариев научно-популярных фильмов «Солдаты Орловы», «Закон Вернадского», «Николай Рерих». Лауреат Государственной премии СССР за фильм «Праздники детства» по рассказам В. М. Шукшина.



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