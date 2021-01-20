Скандалы: «Навальный имитировал отравление по указке «Дядюшки Сэма»

20.01.2021, 12:52, Разное

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Евгений Пригожин заявил, что «выведение из строя» оппозиционера была сымитирована спецслужбами США

Предприниматель из Северной столицы Евгений Пригожин прокомментировал арест скандального блогера Алексея Навального. Он отметил, что его судебные тяжбы с основателем ФБК (иноагент) продемонстрировали, кем тот на самом деле является, а «отравление» было сымитировано по указке спецслужб США. Ответ бизнесмена появился в группепресс-службы «Конкорда во «ВКонтакте». Пригожин подчеркнул, что в РФ долго закрывали глаза напротивозаконные действия блогера. Предприниматель акцентировал внимание на победе во всех делах по исковым заявлениям в отношении Навального.

Пригожин сделал особый акцент на том, что смог бывыиграть судебные дела не только в России, но и в любом другом суде.

«Я прижал Навального к стенке и стало понятно, что он просто гадкий, мелкий болтун», — рассказал он.

Предприниматель добавил, что после серии неудач в суде Навальный попросил помощи у западных спецслужб, однако его персона как в Европе, так и в Соединенных Штатах осталась невостребованной.

«Немцам даром не нужен. Эстонцы, латыши приютить не захотели и тогда товарищи из ЦРУ решили пойти ва-банк», — резюмировал Пригожин.

Навальный прибыл в Россию из Германии вечером 17 января, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сторона следствия утверждает, что блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока. На протяжении нескольких месяцев он не отмечался в отделении полиции. Слушания по его делу состоятся 2 февраля.