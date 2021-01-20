Скандалы: Порно-удаленка

20.01.2021, 12:52, Разное

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Коронавирусный локдаун заставил российских граждан подрабатывать с помощью интимных видео

Ещё в начале весеннего локдауна внимание СМИ привлёк резкий рост трафика на сайтах для взрослых. Одновременно стало известно, что крупнейшее хранилище «клубнички» PornHub открыло бесплатный доступ с своему содержимому. Как теперь выясняется, всё больше людей приходят на подобные сайты не столько за эмоциями, сколько в попытках получить хоть какие-то деньги.

До сих пор о порноиндустрии как-то было не принято говорить всерьёз. Люди, которые застали эпоху видеокассет, воспринимают кино для взрослых как подпольный или даже криминальный бизнес. С развитием интернета порно стало гораздо более доступным и востребованным широкими массами – исследования показывают, что треть (!) всего трафика в интернете приходится на порносайты.

Трафик – это деньги. Естественно, что это не могло остаться без внимания венчурных инвесторов. В итоге случилось, казалось бы, невозможное: контроль над этим потоком денег у мелких дельцов перехватили айтишники и инвестбанкиры. Именно под их дудку пляшут миллионы людей. Одни перед экранами, другие – перед камерами.

Даст ист фантастиш!

PornHub является, пожалуй, самым известным сервисом для взрослых. В России он был заблокирован в 2016 году, однако год спустя его вдруг разблокировали, отчего многие шутили, что, мол, должно быть, кто-то из российской чиновной элиты остался без любимого времяпрепровождения. Впрочем, PornHub – это только вершина айсберга огромной порноимперии, сформированной не без участия спецслужб и крупнейших воротил финансового мира. Если коротко, то дело было так.

Изначально в Европе законодателями порномоды были немцы. В конце прошлого века маленькие студии успешно продавали кассеты и диски, пока не появился интернет и видео не стало расходиться по Сети бесплатно. Тогда айтишник Фабиан Тильман придумал новую модель бизнеса. Зритель получает возможность смотреть несколько роликов бесплатно, а владелец сайта имеет деньги за информацию о посетителях, которую продаёт рекламодателям и другим заинтересованным структурам. Любители «клубнички» валом повалили на халявное угощение. Ведь нет ничего проще: зарегистрировался – и смотри, хочешь больше – заплати. Тильману и его партнёрам оставалось только выкладывать побольше свежего видео.

Тем временем в более богатой Америке процветала канадская компания Mansef. Несколько её студий производили контент, которого так не хватало Тильману. Ведь немецкая эротика, прямо скажем, специфична. Mansef, кстати, как раз владела сайтом PornHub, который тогда ничем не выделялся на фоне остальных подобных американских сайтов. В результате Тильман и Mansef решили объединиться.

А дальше случилась непонятная история, подробности которой до сих пор не раскрываются. В 2009 году в офисы Mansef нагрянули американские спецслужбы. Менеджеров компании обвинили в мошенничестве, но через несколько месяцев основные претензии были сняты. В это же время появилась новость, что компания перешла под контроль Тильмана. Причём для совершения сделки он привлёк американских соинвесторов, список которых остаётся неизвестным. Однако прессе стало известно, что проект частично финансировал банк JPMorgan Chase – один из крупнейших в США.

Сегодня созданная Тильманом компания Manwin владеет 130 порносайтами, содержит в штате 1200 работников и имеет клиентскую базу примерно в 0,5 млрд человек! Представляете, какой это уровень владения информацией? Впрочем, история успеха вышла без хеппи-энда. В 2013 году он продал свою долю в бизнесе партнёрам и менеджерам компании и отошёл от дел. Поводом послужило возбуждённое против него в Германии уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Говорят, что от тюрьмы порнокороль спасся только благодаря усилиям самого дорогого немецкого адвоката Свена Томаса. Что за люди теперь стоят за спрятанной в офшорах порноимперией – неизвестно. Но вряд ли стоит сомневаться в их влиятельности, причём на мировом уровне.

Солдаты порноимперии

На один только PornHub каждую минуту загружается 14 видеороликов общей продолжительностью 2,8 часа. Это статистика 2019 года, новые данные обещают быть ещё более впечатляющими. Никаких порностудий не хватит, чтобы производить столько видео. Да теперь они и не нужны – несколько лет назад порноимперия сделала ставку на добровольцев. Снимать и загружать видео может любой желающий, получая за просмотры деньги. Принцип раскрутки порнозвёзд такой. Снимаешь домашнее видео и выкладываешь в общий доступ. Но чтобы его увидели побольше зрителей, нужно проявлять активность, как в любой другой соцсети: комментировать чужие видео, ставить лайки, отвечать на комментарии. За каждую тысячу просмотров «видеоактёр» получает 50–60 центов (хотя расценки плавают). Так что пока число просмотров не пойдёт на сотни тысяч, доход получается копеечный. Если парочка достаточно артистична и изобретательна и при этом едва ли не ежедневно вкалывает в постели, то выйти на 100–200 тыс. просмотров, как рассказывают, можно за несколько месяцев. То есть каждый ролик будет приносить по 50–100 долларов.

Правда, девушка может заработать и больше. Когда партнёр выдыхается, она выступает соло, то есть выполняет перед камерой просьбы зрителей. За это платят чаевые или присылают донаты, которые измеряются уже десятками долларов. Но и здесь есть загвоздка. В прямом эфире нужно быть, когда в Америке вечер, то есть утром по московскому времени. Так что совмещать порнокарьеру можно далеко не с любой обычной работой.

Неудивительно, что многие порногерои остаются разочарованными.

Да, на миллионных просмотрах можно заработать большие деньги, говорят они. Но для этого нужно корячиться перед камерой годами без какой бы то ни было гарантии успеха. Впрочем, более быстрая раскрутка возможна, придётся только потратиться на рекламу.

Эти расходы могут составить несколько тысяч долларов. И находятся люди, которые идут на такие рискованные инвестиции. Тем самым закрывая путь к успеху тем, кто надеялся разбогатеть своим собственным… скажем так, трудом. Так что теперь ради сомнительной славы порноактёра нужно иметь ещё и толстый кошелёк.

Скандал

В конце прошлого года New York Times опубликовала разоблачительную статью, в которой утверждалось, что на PornHub выложено множество видео с несовершеннолетними, в том числе и сцены насилия. Вслед за этим платёжные системы VISA и MasterCard объявили, что больше не будут обслуживать платежи для порносайта.

Но для порноимперии, созданной вокруг Manwin, это вряд ли стало серьёзным ударом. Ведь помимо PornHub у неё ещё более сотни сайтов. А скандал владельцы «клубничного» сервиса попытались обратить себе на пользу. Под благовидным предлогом они удалили более миллиона «сомнительных» роликов. Таким образом расчистили поляну и сделали ресурс более привлекательным для порноартистов-новичков. А заодно стали принимать платежи в криптовалюте. По времени это удивительным образом совпало с взрывным ростом курса биткоина. Очевидно, что PornHub подогревает интерес к криптовалютам. Сам собой возникает вопрос: не стоят ли за развитием криптовалютных бирж и порноимперией одни и те же люди?

Порнокарта России

«Наша Версия» выявила регионы России, откуда Яндекс чаще всего получает поисковые запросы на тему порно.

Так, по процентному количеству запросов со словом «секс» среди всех субъектов РФ лидирует… Чеченская Республика. Причём с отрывом в 3,5 раза от других регионов! За ней идёт Дагестан с двукратным отрывом от среднего уровня. Гордым жителям Кавказа не хватает интима в реальности или это просто кровь бурлит так сильно?

Впрочем, не одни они такие. К примеру, по запросам со словом «порно» лидирует Камчатский край.

А вот что касается гей-порно, то тут первые места занимают Еврейская АО, Приморский край, Магаданская область и Сахалин, количество запросов на видео по данной теме приходит в 1,5 раза чаще, чем из других регионов страны. Порно с участием лесбиянок больше всего популярно опять-таки в Чечне и на Камчатке. А вот ролики на тему Milf (с участием женщин в возрасте, далёким от юного) предпочитают жители Калининграда и, не поверите, снова Чечни. Впрочем, не меньше их любят на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге и Москве.

Глеб Майков