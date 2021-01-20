Ученые рассказали о перспективах металлического топлива

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20.01.2021, 12:46, Новости дня
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Использовать в космонавтике и других сферах металлическое топливо предлагают ученые из голландского университета Эйндховена. Они считают, что так моно получить больше энергии и обеспечить меньшее негативное влияние на экологию.

В частности, сжигание порошка железа позволяет получить огромное количество тепла. Но при этом концентрация вредных веществ в дыму небольшая. Результатом горение становится зола, похожая на ржавчину, которую обратно можно превратить в металл, используя возобновляемые источники энергии.

Кроме прочего, транспортировка и хранение металла безопасны. Как минимум, это безопаснее, чем работать с нефтепродуктами или газом. Наконец, железа много на нашей планете.



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