 

CNN – надувной «Малыш Трамп» стал экспонатом лондонского музея

20.01.2021, 12:42, Новости дня
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Гигантский воздушный шар в форме Дональда Трампа в подгузнике, ставший символом международного сопротивления американскому лидеру, превратился в экспонат Лондонского музея истории, пишет CNN. Как отметили в самом музее, надувной Трамп станет напоминанием о той волне эмоций, которая захлестнула Лондон во время визита президента в британскую столицу.


Reuters

Гигантский воздушный шар в виде Дональда Трампа в пелёнках, который неуклонно преследовал президента США во время его визитов в Лондон, стал по-настоящему историческим экспонатом после того, как его приобрёл британский музей, пишет CNN.

Шар «Малыш Трамп», который превратился в международный символ протеста против администрации американского лидера, появился на свет накануне первого визита Трампа в Великобританию, когда сотни тысяч британцев вышли на улицы, чтобы дать понять президенту, что ему тут не рады.

Теперь его включат в экспозицию Лондонского музея истории, где он займёт своё место подле других предметов, имеющих отношение к общественным протестам в британской столице. О таком решении музей объявил накануне ухода Трампа с президентского поста.

«Мы надеемся, что появление «Малыша» в музее и станет напоминанием о тех временах, когда Лондон выступал против Трампа, и побудит посетителей подумать о том, как они могут продолжить бороться с политикой сеяния ненависти», — отметила команда создателей шара.

«Малыш Трамп» получил мировую известность, когда мэр Лондона Садик Хан — которого американский лидер нередко критиковал — разрешил поднять шар над городом в ходе первого визита президента в столицу. С тех пор он стал одним из атрибутов некоторых митингов, направленных против американского лидера.

«Лондон всегда был открытым, вечно меняющимся городом, где говорят на многих языках. Это оплот знаний, традиций и дискуссий, и на протяжении нескольких тысячелетий он становился ареной множества исторических протестов, — сказала по этому поводу директор Лондонского музея истории Шэрон Амент. — Включив в коллекцию шар, мы можем вплести в историю ту волну эмоций, которая захлестнула город в тот самый день и запечатлеть тот самый момент сопротивления — чувства, которое актуально и по сей день».



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