 

Guardian – 65-летнюю жительницу Таиланда приговорили к 43 годам тюрьмы за оскорбление монархии

20.01.2021, 12:42, Новости дня
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Пожилую жительницу Таиланда посадят за решётку на 43 года за оскорбление короля страны Маха Вачиралонгкорна, пишет The Guardian. Её осудили за распространение в интернете материалов, критикующих монархию. При этом, как считает британское издание, такой суровый приговор власти вынесли не случайно. Таким образом они хотят подавить беспрецедентное по своим масштабам продемократическое молодёжное движение, расшатывающее устоявшийся порядок.


Reuters

65-летнюю жительницу Таиланда по имени Анчан приговорили к 43 годам тюрьмы за оскорбление короля, пишет The Guardian. Её обвинили в размещении в Facebook и на YouTube аудиоматериалов, в которых высказывается критика монархии. Изначально её собирались посадить за решётку на 87 лет, но срок скостили вдвое, так как она признала себя виновной.

«Я думала, что в этом нет ничего страшного. Так много людей делились этими материалами и слушали их, — сказала женщина. — Поэтому я всё это не продумала, была слишком уверенной и недостаточно острожной, чтобы в тот момент понять, что так нельзя делать». Она рассказала, что проработала на государственной службе 40 лет и была арестована за год до выхода на пенсию, а теперь из-за обвинительного приговора лишится пособия по старости.

Тайский закон об оскорблении монархии предусматривает, что любой, кто «оговаривает, оскорбляет короля, королеву, престолонаследников и регентов или угрожает им», может быть приговорён к тюремному заключению сроком от 3 до 15 лет по каждому из обвинений. Анчан признали виновной в 29 нарушениях.

К слову, разбирательство по её делу идёт уже шесть лет, но приговор вынесли именно сейчас, так как власти пытаются подавить беспрецедентное по своим масштабам продемократическое молодёжное движение, которое критикует монархию и правительство, считает The Guardian. В прошлом году десятки тысяч людей вышли на протесты против короля Маха Вачиралонгкорна и его семьи. Они требовали реформ, настаивали на необходимости лишить королевскую чету богатства и власти, подчинив институт монархии конституции. Публичное обсуждение всех этих вопросов — большая редкость для страны, отмечает британское издание.

Поначалу власти не наказывали протестующих за оскорбления, так как, по словам премьер-министра страны Праюта Чан-Оча, «его Величество проявил милосердие», но позже были заведены дела против десятков активистов, включая студентов в возрасте 16 лет. В правозащитной организации Human Rights Watch считают, что это «жуткий сигнал», что правительство не только не собирается сносить критику в адрес монархии, но и будет за неё «жестоко наказывать». Однако эксперты уверены, что такая реакция только усилит политическую напряжённость. Критика со стороны продемократических сил станет более прямой и острой. 



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