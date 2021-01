Das Erste – США переживают «глубокий кризис идентичности»

20.01.2021, 12:42, Новости дня

Четыре года правления президента США Дональда Трампа привели к «глубокому кризису идентичности», пишет Das Erste. Граждане страны утратили веру в демократию и политические институты, разделившись на два лагеря. Причём противоречия между ними непреодолимы, из-за чего многие люди испытывают страх, тревогу и растерянность, объясняет американский политолог Питер Спардинг.



Reuters

В преддверии инаугурации нового президента США Джо Байдена над Вашингтоном и всей страной нависла «мрачная туча», пишет Das Erste. Четыре года назад его предшественник Дональд Трамп обещал сделать Америку «снова великой», но оставляет её расколотой на две части. Ситуацию усугубляют пандемия коронавируса и безнадёжная экономическая ситуация, объясняет американский политолог из Германского фонда Маршалла Соединённых Штатов* Питер Спардинг. По его словам, США переживают «глубокий кризис идентичности».

Граждане страны утратили веру в демократию и политические институты. И причиной этому послужила даже не та политика, которую проводил Трамп, а главным образом его манера правления. Угрозы и оскорбления в Twitter, увольнения из Белого дома министров и советников, нападки на СМИ — «список бесконечен», отмечает эксперт. При этом шокированы происходящим не только противники Трампа, но и его сторонники: «Эти люди отчасти всё ещё верят, что у них действительно украли выборы, и, конечно же, у них складывается впечатление, что они теряют страну».

Противоречия между двумя политическими лагерями непреодолимы, продолжает Спардинг. С одной стороны стоят те, кто выступает против расизма, угнетения и социальной несправедливости. С другой — те, кто боится, что они как белые скоро окажутся в меньшинстве. Раскол в США пролегает между богатыми и бедными, городом и сельской местностью, демократами и республиканцами. Политика разделила семьи и друзей. Многие американцы испытывают страх, тревогу и растерянность. «Я думаю, что несколько лет назад большинство американцев и представить себе не могли, что группа людей будет штурмовать Капитолий», — подчёркивает Спардинг. И теперь одна половина страны смотрит с надеждой в будущее, а другая сожалеет, что Трамп вскоре уйдёт в историю.

* «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.