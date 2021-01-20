 

Обвиняемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко пытался покончить с собой в суде

20.01.2021, 12:38, Новости дня
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Во время заседания Раздельнянского районного суда Одесской области, где рассматривали дело об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, подозреваемый Николай Тарасов пытался покончить с собой. Об этом сообщает “Думская”.

Перед началом заседания мужчина заявил, что не убивал девочку.

“Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд”, – сказал он и начал резать себе шею каким-то острым предметом.

Полицейские скрутили Тарасова, его отвезли в больницу. После оказания помощи в больнице его привезли обратно. Особое внимание конвой уделил обыску обвиняемого, а во время заседания его попросили держать руки на видном месте.

Видео произошедшего опубликовано на YouTube-канале “Думской”, мы не публикуем его из-за сцен 18+.

13 июня 2019 года Дарья Лукьяненко пошла на занятия в танцевальный кружок. В последний раз она попала в объектив камеры видеонаблюдения днем в районе рынка. Родители пытались самостоятельно найти девочку, в ночь на 14 июня они обратились в полицию. Правоохранители проводили круглосуточную спецоперацию по поиску школьницы.

19 июня тело ребенка нашли в выгребной яме в одном из домовладений поселка Ивановка.

20 июня на тот момент первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержанный Тарасов сознался в преступлении. На допросе он рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму. Результаты медицинского заключения свидетельствуют о том, что подозреваемый нанес девочке несколько ножевых ранений в шею, повредив сонную артерию, писала “Страна”.

Тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев сказал, что в качестве основной причины смерти девочки полиция рассматривает убийство на сексуальной почве. 

На судебном заседании 21 июля Тарасов не смог объяснить мотивов своего поступка. Он заявлял, что предложил девочке “зайти на минутку”, а через 15–20 минут после этого убил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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