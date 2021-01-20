Аналитики спрогнозировали подорожание ноутбуков на 6–8% за полгода

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20.01.2021, 12:34, Разное
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Аналитики составили прогноз относительно развития рынка ноутбуков в России. Ожидается, что их цена вырастит на 6-8%.
В первом полугодии 2021 года ценник на лэптопы повысится из-за роста себестоимости их производство. К тому же на рынке продолжит сохраняться дефицит. В прошедшем году стоимость ноутбуков уже выросла на 33%.

Такая ситуация обусловлена превышением спроса над существующим предложением. К тому же на повышении цен отражается девальвация рубля. В первой половине нынешнего года продолжит сохраняться глобальный дефицит отдельных компонентов.

Цены на ноутбуки снизятся не раньше лета. Чтобы обеспечить это, нужно возвращаться к привычным условиям работы. Если фабрики станут функционировать по старому сценарию, то на складах будет оставаться меньше остатков.

В 2020 году жители РФ приобрели ноутбуков на общую сумму 140 миллионов рублей. всего они купили 3,1 миллиона устройств. В количественном выражении по сравнению с 2019 годом показатель вырос на 30%, а в денежном на 55%, пишет Nation News.



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