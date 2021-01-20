Частое употребление жевательных резинок может привести к диарее

20.01.2021, 12:34, Разное

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Частое употребление жевательных резинок может спровоцировать развитие диареи. По словам гастроэнтеролога Алексея Буеверова, это происходит из-за содержания кислита. Он оказывает послабляющее воздействие на пищеварительный тракт.

Посредством постоянных жевательных движений выделяется слюна и желудочный сок, но при этом еда не поступает в желудок. При наличии у пациента гастроэзофагеальной рефлюксной болезни могут появиться проблемы. Многие виды жевательных резинок содержат заменитель сахара, который получил название кислит. Если увлекаться жвачкой сильно часто, то будет наблюдаться диарея из-за послабляющего воздействия.

Употребление одной жевательной резинки нередко приводит, что она сама выступает в роли рассадника микроорганизмов. Она не заменяет чистку зубов, специальную зубную нить, поскольку полное очищение не происходит. Вредные вещества могут появиться, если сильно долго жевать резинку. Получается, что по факту человек пережевывает свои же микробы.

Источник: www.mskagency.ru