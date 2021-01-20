Яна Рудковская показала новые снимки трехмесячного сына Арсения

20.01.2021, 12:34, Разное

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В своем микроблоге Instagram продюсер Яна Рудковская показала новые снимки трехмесячного сына Арсения, который уже уверенно держит головку. Фотографии сделала крестная малыша Наталья Ким, когда приезжала в гости к звездному семейству.

На фото Яна Рудковская запечатлена в пижаме, стоя на коленях прямо на ковре. Напротив нее лежит на животе маленький Арсений, а мать заботливо поддерживает младшего сына за ручки. Ребенок играет в синем комбинезоне и достаточно уверено держит голову. Продюсер написала, что на снимках «Арсюша со своим верным другом Панчо». Речь шла о пушистом померанском шпице, с которым ребенок, по всей видимости, уже успел подружиться. Фолловеры отметили, что у малыша заметно отросли темные локоны, а также он окреп. Многие в комментариях отметили, что хорошо, когда в доме есть животные, с которыми дети могут общаться.

Арсений появился в семье Рудковской и Плющенко в конце прошлого года. Стало известно, что второго ребенка для пары выносила суррогатная мать. Старший сын Александр рад тому, что у него появился младший брат. Восьмилетний мальчик не очень часто бывает дома, так как профессионально занимается фигурным катанием и снимается в различных проектах. Поэтому, когда у него есть свободное время, он с удовольствием играет с Арсением.