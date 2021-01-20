 

«Вор должен сидеть в тюрьме» – Жерар Депардье объяснил россиянам, почему Навальный должен получить реальный срок

20.01.2021, 12:31, Разное
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Известный французский актер Жерар Депардье резко осудил деятельность Алексея Навального и назвал его “никому не интересным вором”. Он призвал россиян не смотреть так называемые “расследования” блогера, а также обратился к правосудию.

– В русской культуре есть замечательная поговорка: вор должен сидеть в тюрьме. И это абсолютно верно в отношении человека, который уже много лет баламутит воду в стране и недавно прилетел из Берлина. Навальный – не следователь, не офицер, он не может вести антикоррупционные расследования. Он сам вор, никому не известный, утративший крохи популярности. Я хочу, чтобы вы понимали, что такой человек должен нести ответственность за бездоказательную критику властей и попытки посеять смуту. У нас во Франции он бы давно уже был брошен в тюрьму, – сказал артист.

По словам Депардье, народ России давно показал свою политическую мудрость, когда привёл к власти действующего президента, и теперь важно “закрепить результат, не отдать страну на откуп западным разжигателям конфликта, не сойти с курса”. Для этого необходимо призывать к реальному сроку для Навального, но не смотреть его видео, считает актёр.

– Я верю не только в мудрость народа России, но и в его практичность, зрелость. И я верю, что вместо того, чтобы изучать клеветнические ролики провокатора, каждый из вас сделает что-то для души и для страны: пойдёт в храм, займётся волонтёрством или просто проявит политическую солидарность с руководством, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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