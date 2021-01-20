Экологи во всем мире заговорили об угрозе глобального похолодания: Мы слишком активно боролись с глобальным потеплением

20.01.2021, 12:11, Разное

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Во всём мире экологи бьют тревогу из-за необычных погодных процессов – согласно новому распространённому мнению, мир встал перед угрозой глобального похолодания.

Предположительно это могло случиться из-за слишком активной борьбы с глобальным потеплением.

По мнению сотрудников шведского Института климата, в ближайшие месяцы ведущие государства должны созвать аналог Парижской конференции по климату и решить вопрос о немедленном увеличении выбросов парниковых газов. Предлагается ввести налог за недостаточную их выработку или проработать льготы для бизнеса за её повышенный уровень.

– Процессы, которые сейчас происходят с планетой – очень серьёзные. Если мы не хотим столкнуться с необратимыми преобразованиями климата, мы должны мобилизовать усилия, ресурсы, деньги для того, чтобы спасти будущее для себя и для наших детей, – считает эколог Эрик Хольмссон.

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