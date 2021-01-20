В Сибири стая собак напала на инвалида

20.01.2021, 12:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Днем 17 января возле одного из магазинов города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе стая диких собак напала на 18-летнего инвалида, передает URA.Ru. Молодого человека спасло то, что животных отогнал случайный очевидец. Рассказывают, что это далеко не первый случай нападения собак на прохожих в городе. По факту произошедшего проводится проверка.