 

Минпромторг назвал сроки завершения вакцинации россиян от коронавируса

20.01.2021, 12:02, Новости дня
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Вакцинация россиян от коронавируса может завершиться к июню, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» подтвердил, что вакцинация будет полностью завершена к июню. 

Ранее Мантуров заявил, что РФ в январе-марте выпустит еще около 33 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», к настоящему моменту произведено уже 6,5 млн доз препарата. 

В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в РФ без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться.



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