Скандалы: Прокуроры заступились за чиновников

20.01.2021, 11:58, Разное

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Пермская прокуратура потребовала проиндексировать зарплаты госслужащих, вопреки решению краевого заксобрания

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Пермского края вынесла протест на решение краевого законодательного собрания заморозить ежегодную индексацию окладов региональных госслужащих. Аналогичные законы в конце прошлого года приняли во многих субъектах РФ в целях экономии бюджета. Этому предшествовал отказ от индексации на федеральном уровне, но в пермской прокуратуре уверены, что заморозка не касается региональных чиновников. Заксобрание края хочет привлечь экспертов для «трактовки законодательства».

Сегодня бюджетный комитет заксобрания Пермского края рассмотрит протест и. о. прокурора региона Виталия Ильенкова на закон о заморозке окладов региональных госслужащих. Он был принят в декабре по инициативе губернатора Дмитрия Махонина для снижения нагрузки на бюджет. Этим документом было приостановлено действие краевого закона «О денежном содержании госслужащих» в части проведения ежегодной индексации чиновничьих окладов на величину инфляции.

По мнению прокурора, у заксобрания не было полномочий отменять индексацию, поскольку эта обязанность краевых властей зафиксирована в федеральном (ч. 12 ст. 50) и региональном (п. 5 ст. 12) законах «О государственной гражданской службе», действие которых никем не приостанавливалось.

В связи с этим господин Ильенков требует отменить спорный закон и проиндексировать оклады чиновников. Протест будет рассмотрен на заседании заксобрания 21 января.

Напомним, в прошлом году инициативу по отказу от индексации чиновничьих доходов продвигало федеральное правительство. Летом Минфин РФ предложил ради экономии приостановить индексацию окладов федеральных госслужащих (кроме военных), которые с 1 октября 2021 года должны были вырасти на 4%. Экономия составит 2,9 млрд руб. в 2021 году и по 11,8 млрд руб.— в 2022–2023 годах. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре пояснял, что правительство пошло на эту меру ради балансировки бюджета: «По ниточке со всех мер собирали». Аналогичным образом правительство поступило с окладами судей. Заморозка уже применялась в 2014–2017 годах, с тех пор оклады федеральных госслужащих индексировались трижды: в январе 2018 года (на 4%), в октябре 2019-го (на 4,3%) и в октябре 2020-го (на 3%).

По примеру федеральных властей индексацию окладов региональных чиновников в конце года заморозили во многих субъектах РФ — Приморском, Алтайском и Ставропольском краях, Башкирии, Бурятии, Марий Эл, Татарстане и Хакасии, а также в Костромской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской и Рязанской областях.

Решение не индексировать зарплаты госслужащих принималось в период пандемии, дефицитного бюджета и сложной экономической ситуации в ряде отраслей»,— объяснили “Ъ” в правительстве Пермского края.

При этом заморозка произошла уже после принятия краевого бюджета на 2021 год, который просто не предусматривал индексации, добавили в правительстве.

«Оклад у госслужащих небольшой, значительную часть дохода они получают за счет стимулирующих выплат,— рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с позицией прокуратуры.— Их размер устанавливается внутренними актами. Для экономии достаточно было изменить эти документы». По словам источника, решение о заморозке окладов региональных чиновников может принять Госдума, приостановив норму индексации в федеральном законе: «Но даже в таком случае еще есть региональный закон, который тоже нужно частично приостановить».

Председатель бюджетного комитета краевого парламента Елена Зырянова рассказала “Ъ”, что заксобрание планирует принять по протесту «промежуточное решение»: «Мы рассмотрим его на заседании, но возьмем еще месяц на принятие окончательного решения. Это вопрос трактовки действующего законодательства, который требует участия специалистов». Прокуратура высказывала свои замечания еще на этапе подготовки бюджета, но заксобрание поддержало позицию губернатора, пояснила госпожа Зырянова: «Отказ от индексации — это вынужденная мера, связанная с непростой финансово-экономической ситуацией, в которой оказался регион».

Дмитрий Астахов, Константин Кадочников, Андрей Прах