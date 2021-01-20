Скандалы: У полиции ни кита не вышло

20.01.2021, 11:58, Разное

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Суд отказался арестовывать вернувшегося из Германии экс-владельца «Трех китов» легендарного Сергея Зуева

Как стало известно “Ъ”, Одинцовский горсуд Московской области отказал следователям подмосковной полиции в удовлетворении ходатайства об аресте скандально известного бизнесмена Сергея Зуева. Бывший владелец торгового комплекса «Три кита», ранее отбывший срок за контрабанду мебели, был задержан в столичном аэропорту Шереметьево. Возвращавшегося на родину после трехдневной консультации с врачами пожилого мужчину попытались обвинить в попытке скрыться от следователей, подозревающих его в самоуправстве в рамках борьбы за восстановление своих прав над ТК, но суд никаких оснований для этого не нашел. Сам господин Зуев считает, что стал жертвой классического рейдерского захвата, написал об этом ряд заявлений в СКР и МВД, а также инициировал разбирательство в арбитраже в надежде вернуть имущество.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 65-летний Сергей Зуев был задержан сотрудниками ЛОВД около 19:00 15 января в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из трехдневной поездки в Германию после консультации у врачей по поводу текущего неотложного лечения. Господина Зуева под конвоем отправили в УМВД по Одинцовскому району, где объявили о задержании на 48 часов по подозрению в совершении преступления и поместили в камеру местного ИВС. Уже на следующий день около 13:00 бизнесмена, который, как оказалось, был объявлен в розыск, доставили в Одинцовский горсуд. Выяснилось, что следователи ГУ МВД по Московской области обратились туда с ходатайством об аресте бизнесмена в рамках ранее возбужденного уголовного дела о самоуправстве (ст. 330 УК).

Единственным аргументом обвинения был довод о якобы имевшей место попытке скрыться Сергея Зуева, который является подозреваемым в уголовном деле.

При этом стоит отметить, что по статье о самоуправстве суды крайне редко идут на арест фигурантов, так как она относится к категории преступлений средней тяжести (максимальное наказание по ней не превышает пяти лет). Кроме того, по некоторым данным, подозреваемым господин Зуев признан был лишь заочно. Следователи якобы собирались сделать это в декабре прошлого года, однако бизнесмен уведомил их, что у него тест на COVID-19 дал положительный результат. В результате статус со свидетеля на иной у него поменялся заочно, без личного уведомления, а само расследование было приостановлено на время болезни. Также само утверждение о попытке скрыться для добровольно вернувшегося из-за границы человека звучит крайне сомнительно. Адвокаты задержанного отдельно пояснили, что объявление в федеральный розыск датировано 12 января, то есть было оформлено сразу после отъезда бизнесмена за границу.

«Ранее никаких мер пресечения для Сергея Васильевича (Зуева.— “Ъ”) не избиралось, об объявлении в розыск он уведомлен не был, о месте его нахождения следствию было известно, от явки к следователю он не уклонялся, в связи с чем нарушений норм УПК им не допущено»,— заявил “Ъ” адвокат экс-владельца «Трех китов» Станислав Акимов. По его словам, короткая поездка на лечение за пределы России не может являться основанием для его объявления в федеральный розыск и задержания, а потому происшедшее расценивается стороной защиты как оказание давления на Сергея Зуева как участника корпоративного спора за ТК «Три кита».

По факту незаконных действий следствия готовятся жалобы в органы прокуратуры и МВД РФ»,— подчеркнул господин Акимов.

В результате суд в прошлую субботу после недолгих раздумий отказал следователям МВД в аресте господина Зуева, который смог уехать домой и сейчас находится там под подпиской о невыезде. Станислав Акимов пояснил “Ъ”, что само «вызывающее сомнения» уголовное дело о самоуправстве появилось в середине августа прошлого года.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, тогда Сергей Зуев и его юристы добились в арбитражном суде решения в свою пользу, фактически возвращавшего контроль над ТК «Три кита», стоимость которого в свое время аудиторы оценивали примерно в $350 млн. Сам господин Зуев утверждал, что, когда он еще отбывал наказание за контрабанду нескольких контейнеров мебели, что составляло всего один дневной оборот работы ТК, рейдеры путем составления подложных документов похитили у него все активы. После решения арбитража группа молодых людей попыталась занять несколько кабинетов в «Трех китах». Произошел скандал с вызовом полиции и прочим. Результатом стало уголовное дело, возбужденное одинцовским УМВД по ст. 330 УК РФ, хотя сам Сергей Зуев утверждал, что он лично к тому конфликту отношения не имел. Адвокаты Сергея Зуева также отметили, что их доверителем был написан ряд заявлений в СКР и МВД о мошеннических действиях, однако реакции на них пока нет. Кроме того, им же было инициировано и расследование в ряде иностранных государств, через которые переоформлялись активы бизнесмена.

Сергей Сергеев