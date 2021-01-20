 

Ида Галич подтвердила развод с Аланом Басиевым

20.01.2021, 11:56, Разное
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В середине декабря слухи, ходившие несколько месяцев, о том, что в отношениях Иды Галич и Алана Басиева не все так гладко, получили косвенное подтверждение. Ида аккуратно намекнула, что их брак подошел к концу и теперь каждый идет своей дорогой. Сегодня же видеоблогер подтвердила расставание с Аланом, ответив в Instagram-историях на замечание одной из подписчиц, что та потеряла веру в любовь.

Не примеряйте наши отношения на себя. В любовь можно и нужно верить! Она у вас случится! И… может, будет одна на всю жизнь! Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще! Не надо терять веры в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе.

Ида и Алан с сыном

Ида Галич и Алан Басиев поженились в 2018 году. 7 февраля 2020 года у супругов родился сын – мальчика назвали Леон, и, конечно, практически сразу блогеры представили его своим подписчикам в Instagram, где на пару в общей сложности подписано более 7 миллионов человек. Также супруги поделились новостью о приобретении нового жилья – дома в Подмосковье, который больше похож на замок:

Если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка #спасибо #ипотечный замок.

Похоже, решать вопрос с ипотекой приходится самой Иде – в прошлом году она заняла третье место в рейтинге Forbes среди тех, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Instagram. Издание оценило ее заработки в 0,85 миллиона долларов. Сколько зарабатывает Алан Басиев, неизвестно.



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