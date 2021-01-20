В Китае представили дрон, вызывающий дождь

20.01.2021, 11:52, Новости дня

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Название нового китайского дрона Ganlin-1 переводится как «сладкий дождь». Именно на него специалисты из Поднебесной полагают надежды в управлении дождями.

Разработки в данном направлении китайские ученые ведут еще с 2019 года. Недавно был представлен беспилотный летательный аппарат, который во время полета способен формировать дождевые облака и вызывать осадки.

Технология состоит в распылении на определенной высоте химических веществ, которые способствуют возникновению дождей. Правда, состав этих веществ разработчик предпочитает держать в секрете. Во время испытаний дрон в засушливом регионе всего за полчаса вызвал дождь. По словам экспертов, попытки китайских ученых добиться успеха в данной области вполне могут увенчаться успехом.