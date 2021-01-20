Найден способ получать бензин из воздуха

20.01.2021, 11:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В воздухе много углекислого газа, из которого можно извлекать углерод, создавая при помощи химической реакции синтетический бензин. Об этом заявили китайские ученые, представившие новую технологию изготовления автомобильного топлива.

Разумеется, для обеспечения технологического процесса предлагают использовать исключительно возобновляемую энергию. А само по себе очищение атмосферы от окиси углерода должно помочь остановить процесс глобального потепления.

Словом, китайские ученые предлагают на только использовать новый источник для получения топлива, но и защитить планету от катастрофических последствий индустриализации. Правда, для изготовления бензина понадобится еще и вода, которая в данный момент в дефиците.