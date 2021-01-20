 

В контейнерах с продовольствием, которые американцы передали российским космонавтам, оказалась японская еда

20.01.2021, 11:51, Разное
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Двухмесячная задержка старта грузового космического корабля «Прогресс МС-16» к МКС поставила на грань голода российских космонавтов Рыжикова и Кудь-Сверчкова.

Американские астронавты поделились с ними продовольствием из своих запасов, однако есть подаренную пищу россияне не могут – это весьма специфические японские блюда.

В тринадцати контейнерах, которые американцы передали своим российским коллегам, находятся рационы питания, предназначенные для астронавта Соити Ногучи. Он представляет Японское агентство аэрокосмических исследований. Земляки приготовили ему домашнюю еду, адаптированную к условиям невесомости и, как они полагали, максимально соответствующую вкусу японца.

Однако Ногучи, который часто и подолгу живёт в США, предпочитает американские гамбургеры рисовым кубикам, соевому сыру и сырой рыбе фугу. Именно поэтому на МКС и скопилось несколько десятков контейнеров с японской пищей.

– Отдали по принципу «Возьми, боже, что нам негоже!» Сами-то они эту дрянь не едят, сплавили нашим ребятам! Они теперь голодные сидят, невозможно же есть это вот всё!, – возмущённо заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

До прибытия на МКС «Прогресса» с продовольствием ещё почти месяц. Это при условии, что к этому сроку его смогут подготовить к старту. Российским космонавтам предстоит либо сесть на строгую диету, либо, вспомнив курс выживания, заставить себя есть сырую рыбу и сыр тофу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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