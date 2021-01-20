 

“Какая красивая посуда”, “Какая красота”. Фреймут показала семейный детский праздник

20.01.2021, 11:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram фото празднования дня рождения своей крестницы Эмилии.

“У нашей с Владимиром крестницы сегодня праздник – пять лет! Мы поздравляем Эмилию и желаем светлой судьбы”, – написала она.

На фото телеведущая запечатлена зажигающей свечи на торте, украшенном свечами и витым конусом, напоминающим рог единорога. Также на столе стоит чайный сервиз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Подписчики прокомментировали пост.

“Какая красивая посуда”, – написала d.v.aksenova999.

“Какая красота”, – отметила martushka.a.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу “Подъем”, “Ревизор” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”. Была участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

У Фреймут трое детей, отец двоих из них – ее нынешний супруг, генеральный директор “Нового канала” Владимир Локотко.

Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Старшую дочь Злату (2006) Фреймут родила от британца Нила Митчелла.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Пандемия COVID-19. В Перу число инфицирований превысило 1 млн

06.07 / Политолог: Подход Шпилькина нельзя использовать в качестве инструмента оценки голосования

21.07 / Эксперт оценил принятый Госдумой закон о многодневном голосовании

01.07 / Россия, Иран и Турция отвергли попытки создать новые реалии «на земле» в Сирии

28.06 / Число случаев коронавируса в мире превысило 9,8 млн

24.06 / NTD – от лифтов с педалями до открывающихся масок и роботов — креативные решения в период пандемии

18.01 / Опубликованы фотографии внедорожника Lada Niva Legend

17.10 / Создатели нового Чебурашки обойдутся без Гены и замахнутся на мировой уровень

08.07 / Симоньян объяснила, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова

12.11 / Конституционный Суд Украины переходит на дистанционную работу из-за COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска