Робби Уильямс сдал положительный тест на COVID-19, прибыв с семьей на отдых – СМИ

20.01.2021, 11:44, Новости дня

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Британский певец Робби Уильямс сдал положительный тест на COVID-19 после прибытия на Карибские острова в конце декабря 2020 года, где намеревался отдохнуть вместе с женой и четырьмя детьми. Об этом 19 января написал таблоид The Sun со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

Сообщается, что артист вынужден был провести две недели в самоизоляции на вилле. Таблоид отмечает, что в начале января Уильямс был замечен в защитной маске на лодке во время морской прогулки.

https://www.facebook.com/thesun/posts/5122573971102334

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 января в мире коронавирус подтвердили у 96,2 млн человек, 2,05 млн умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

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