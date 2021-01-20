 

“Мужики побежали за корвалолом” – Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах

20.01.2021, 11:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Оля Полякова разместила в Instagram снимки, для которых позировала в раздельном купальнике с высокими бикини и бюстгальтером без шлеек. Она сообщила, что автор фото – ее дочь Маша Полякова.

“С таким фотографом и обработка не нужна!!! Маруся! Руки у тебя из правильного места! Выбираем!” – написала она.

На снимках Полякова запечатлена с волейбольным мячом. Фото были сделаны на Мальдивах, где Полякова отдыхает с семьей.

“Мужики побежали за корвалолом. Бомбита”, – прокомментировала подписчица mariia_viktorovna_myronenko.

17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. Она родилась в Виннице. Певица окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

В ее дискографии три альбома: “Приходи ко мне” (2008), “Шлепали шлепки” (2017) и “Королева ночи” (2019).

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Мнение: Рефлексия и правка границ

09.12 / Мнение: Если без негров никак

19.11 / Мнение: «Блогеры едят чужой хлеб», причины книжного дефицита и ненужные запятые

24.08 / В Кремле высказались о поведении демонстрантов в Белоруссии

23.07 / «Отложенная беременность»: все что нужно знать о криоконсервации яйцеклеток

23.08 / «Отставники» белорусского спецназа замечены в рядах протурецких боевиков в Сирии

03.12 / Ученые связали смог с повышенным риском остановки сердца

09.11 / Скандалы: Засекреченный объект замминистра оброны

26.12 / Покупателям «Пятёрочки» запретили чистить картошку перед взвешиванием

29.06 / Мнение: Показательное сожжение ресторана, чёрные привилегии и Ксения Собчак против лутеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска