Мнение: Как стать первым топблогером

20.01.2021, 11:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ссылка счастья: http://rating.t30p.ru/?sapojnik.livejournal.com&p=tops

Хоть где-то на первом месте. Да! Есть и такой рейтинг “топблогеров”, в котором я – на первом месте! Ура, товарищи!!

Не знаю, правда, кто этим рейтингом пользуется и кто вообще о нем хоть что-то слышал. Думаю, примерно никто. Да и тут, увы, не без легкого мошенничества: последние два года я в этом рейтинге по количеству “топовых постов” был стабильно вторым, к чему привык – а тут смотрю – первый! Неужели рывок?! Пригляделся – нет: просто раньше они в этом рейтинге обсчитывали Варламова, он первый и был (с большим отрывом). А с этого года они почему-то отсюда Варламова просто… выкинули. И я, стало быть, автоматически переместился на первое место.

Чем меньше блогеров в ЖЖ – тем, в общем, выше мои шансы.