 

Мнение: Как стать первым топблогером

20.01.2021, 11:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ссылка счастья: http://rating.t30p.ru/?sapojnik.livejournal.com&p=tops

Хоть где-то на первом месте. Да! Есть и такой рейтинг “топблогеров”, в котором я – на первом месте! Ура, товарищи!!

Не знаю, правда, кто этим рейтингом пользуется и кто вообще о нем хоть что-то слышал. Думаю, примерно никто. Да и тут, увы, не без легкого мошенничества: последние два года я в этом рейтинге по количеству “топовых постов” был стабильно вторым, к чему привык – а тут смотрю – первый! Неужели рывок?! Пригляделся – нет: просто раньше они в этом рейтинге обсчитывали Варламова, он первый и был (с большим отрывом). А с этого года они почему-то отсюда Варламова просто… выкинули. И я, стало быть, автоматически переместился на первое место.

Чем меньше блогеров в ЖЖ – тем, в общем, выше мои шансы.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Названы правила восстановления после коронавируса

14.08 / Зажало в конвейере

16.10 / Мнение: О фатальном провале российской внешней политики

12.11 / Свыше 140 тысяч заражений за сутки: в США коронавирус побил антирекорд

19.01 / Игорь Николаев объяснил, почему никогда не сбривает усы

18.09 / Многочасовой полет двух российских Ту-142 попал на видео

28.10 / Алтайская школьница попалась на наркоторговле

04.12 / «Мы доверяли России, но мы просчитались»

22.10 / Володин: Несмотря на трудности, поддержка граждан должна остаться приоритетом

01.08 / Эксперты рассказали о повышенном риске заражения коронавирусом медиками по сравнению с пациентами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска