 

Стоматолог оценила распространенные народные методы лечения зубов

20.01.2021, 11:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стоматолог Наталия Кадькалова оценила распространенные народные методы лечения зубов. По ее словам, подобная терапия может привести к печальным последствиям.
При зубной боли многие начинают полоскать рот содовым раствором. Однако против этого метода выступают все современные врачи. При использовании данного способа отек только будет нарастать. В итоге могут наступить негативные последствия.

Также не рекомендуется прикладывать чеснок к больному зубу. Этот метод нередко провоцирует ожог слизистой. Если у пациента воспалился нерв, то проблему решит только квалифицированный стоматолог.

Полоскание ротовой полости травяными настойками не является вредным, но при этом воспалительный процесс посредством данного способа не остановит. Жидкость не может проникнуть в поврежденную ткань, пишет Newinform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Хакеры совершили атаку на сайт управления делами Лукашенко

24.08 / Мнение: Лукашенко совершает ошибку за ошибкой

12.01 / Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС из-за инаугурации Байдена

14.07 / В Челябинске пациент умер во время компьютерной томографии

08.08 / Названы три страны с самыми высокими темпами заболеваемости COVID-19

05.07 / Мнение: Как бороться с водителями-штрафниками, дома из пищевых отходов и второй пик коронавируса

18.09 / Исход будет один: Лукашенко предрекли безвыходное положение

05.08 / Мнение: План свержения правительства в Никарагуа

13.12 / Мнение: Письмо: “Видела его интерес”

26.12 / Зеленский объяснил отсутствие контактов с Путиным: Не о чем говорить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска