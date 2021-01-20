Стоматолог оценила распространенные народные методы лечения зубов

20.01.2021, 11:40, Разное

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Стоматолог Наталия Кадькалова оценила распространенные народные методы лечения зубов. По ее словам, подобная терапия может привести к печальным последствиям.

При зубной боли многие начинают полоскать рот содовым раствором. Однако против этого метода выступают все современные врачи. При использовании данного способа отек только будет нарастать. В итоге могут наступить негативные последствия.

Также не рекомендуется прикладывать чеснок к больному зубу. Этот метод нередко провоцирует ожог слизистой. Если у пациента воспалился нерв, то проблему решит только квалифицированный стоматолог.

Полоскание ротовой полости травяными настойками не является вредным, но при этом воспалительный процесс посредством данного способа не остановит. Жидкость не может проникнуть в поврежденную ткань, пишет Newinform.